Finale du circuit provincial: L'apothéose pour 101 jeunes

Cette compétition réservée aux poussins, préminimes, minimes et cadets aura suscité un bel engouement. "Malgré une petite baisse, 122 pongistes ont disputé au moins une phase, souligne Frédéric Grandjean, responsable du comité provincial. Pour cette dernière étape, plusieurs pongistes du sud n’ont hélas pas effectué le déplacement et certains ont opté pour le tournoi de Rhisnes. On peut se réjouir de l’excellente ambiance tout au long de la journée et la bonne mentalité affichée par les participants."

Parmi les vingt clubs représentés, Vedrinamur, avec 15 joueurs, regroupait la délégation la plus importante. Les Vedrinois devancent Bossière, Les Isnes, et Moustier.

En division 1, le Vedrinois Cyril Boscaino a remporté l’ultime manche. Après avoir remporté la phase 1 en division 2, Cyril a démontré qu’il avait bien progressé. Il est logiquement monté sur la plus haute marche du podium en minimes.

Vainqueur des phases 2 et 3, Mathis Decuber a triomphé en cadets.

Valentin Neufcour, Lylou Janssens, Charlotte Bruaux, Samuel Leclercq, Chloé Decloux, Joaquim Duarte, Naël Mertens, Clément Gaspard et Benjamin Jeanmart ont réalisé le parcours sans faute dans leur division respective.

Tous les participants sont repartis avec un t-shirt souvenir, tandis que les trois premiers de chaque catégorie avaient les honneurs du podium pour recevoir une coupe et un cadeau. Un grand moment pour ces "petits" débutants.

Les classements du circuit des jeunes

Division 1

1. Cyril Boscaino (E2, Vedrinamur); 2. Jules Ruelle (E0, Vedrinamur); 3. Oscar Francknioulle (E4, Suarlée); 4. Mathys Decuber (D0, La Cipale); 5. Martin Brilot (E0, Spontin); 6. Evan Gautier (E4, Vedrinamur); 7. Kayan Huang (E0, Vedrinamur); 8. Nolhann Warnon (E6, Philippeville).

Division 2A

1. Nathan Bolle (E2, Gonrieux); 2. Émile Brichard (E2, Andoy); 3. Thomas Verbreuk (E6, Spontin); 4. Fiorella Collard (E4, Vedrinamur); 5. Dorian Titeux (E6, Bossière); 6. Jean Deleau (E6, Suarlée); 7. Thibaut Bourtembourg (E4, Havelange); 8. Mélanie Dricot (NC, Moustier).

Division 2B

1. Valentin Neufcour (E4, Profondeville); 2. Celian Mathurin (E2, Malonne); 3. Leano Colaianni (E6, Champ d’en Haut); 4. Grégoire Mailleux (E2, La Cipale); 5. Abel Lallemend (E4, Havelange); 6. Rafaël Martos Sanchez (E6, Philippeville); 7. Basile Carpentier (NC, Vedrinamur); 8. Eline Bierlair (E6, Isnes).

Division 2C

1. Lylou Janssens (E4, Andenne); 2. Ethan Deforêt (E2, Philipopeville); 3. Matéo Moreau (E4, cdH); 4. Émilien Beguin (E6, Suarlée); 5. Fantoine Dewez (E6, Isnes); 6. Elise Melas (E6, Vedrinamur); 7. Arthur Sorée (E6, Rhisnes).

Division 3A

1. Charlotte Bruaux (E6, Vedrinamur); 2. Émilien Derouck (E4, Profondeville); 3. Nolan Warinet (E6, Loyers); 4. Alexandre Jacques (La Cipale); 5. Nathan Rosiers (E6, Isnes); 6. Chloé Simon (Vedrinamur); 7. Yvenson Colard (E6, Isnes); 8. Loris Populaire (Malonne).

Division 3B

1. Olivier Moreaux (E4, Burnot); 2. Raymon Tasiaux (E6, Spontin); 3. Lucas Detienne (E6, cdH); 4. Matthys Lambert (Philippeville); 5. Milo Hermans (Bossière); 6. Arnaud Evrard (E6, Isnes); 7. Timéo Bouchat (Rhisnes); 8. Aurélien Joris (E6, Rhisnes).

Division 3C

1. Samuel Leclercq (E6, Bossière); 2. LoIck Sanglier (E6, Moustier); 3. Alexandre Simon (E6, Vedrinamur); 4. Florian Melas (E6, Vedrinamur); 5. Maureen Van de mergel (E6, Isnes); 6. Felix Polis (Andoy); 7. Aurélien Trimpont (Bossière); 8. Batiste Vanhecke (Bossière).

Division 3D

1. Chloé Decloux (E2, Mlaonne); 2. Noas Thomas (E6, Spontin); 3. Martin Bolly (E6, Leuze); 4. Théo Demulier (Gembloux); 5. Léon De Spiegeleir (Gembloux); 6. Ruben Baps (E6, Isnes); 7. Dyllan Sanglier (Moustier); 8. Aaron Van de Mergel (E6, Isnes).

Division 4A

1. Joaquim Duarte Gasper (Suarlée); 2. Capucine Housiaux (Moustier); 3. Léon Ciocca (Bossière); 4. Maéline Warnon (Philippeville); 5. Olivia Caruso (Vedrnamur); 6. Manon Steeno (Mlaonne); 7. Johanna Caruso (Vedrinamur); 8. Rayan Van Geel (Bossière).

Division 4B

1. Nael Mertens (La Cipale); 2. Émilien Halbardier (Vedrinamur); 3. Jules Feuillen (E6, Isnes); 4. Nestor Gorreux (Andenne); 5. Archibald Pichart (Gembloux); 6. Valerian Léon (Rhisnes); 7. Kaliana Titeux (Bossière); 8. Gaël Lefranc (Bossière).

Division 4C

1. Clément Gaspard (Philippeville); 2. Daniel Efimov (Malonne); 3. Arthur Dugardin (Andenne); 4. Alexandre Van Oezteren (Gembloux); 5. Esteban Calonne (Bossière); 6. Milhan Touhami (Bossière); 7. Titouan Léon (Rhisnes); 8. Sophie Leclercq (Bossière).

Division 4D

Benjamin Jeanmart (Rhisnes); 2. Clément Caestecher (Bossière); 3. Timio Drakakakis (Vedrinamur); 4. Emelyne Vermoortel (Philippeville); 5. Louis Basilier (Bossière); 6. Thibaut De Spiegeleir (Gembloix); 7. Nathan Decloux (Malonne).

Les podiums par catégorie

Cadets

1. Mathys Decuber (D6, La Cipale) 75; 2. Martin Brillot (E0, Spontin) 65 et Kayan Huang (E0, Vedrinamur) 65.

Cadettes

1. Fiorella Collard (E4, Vedrinamur) 51; 2. Eline Bierlair (E6, Isnes); 3. Charlotte Bruaux (E6, Vedrinamur) 41.

Minimes garçons

1. Cyril Boscaino (E2, Vedrinamur) 69; 2. Nathan Bolle (E2, Gonrieux) 64; 3. Evan Gautier (E4, Vedrinamur) 57.

Minimes filles

1. Lylou Janssens (E4, Andenne) 10; 2. Fantine Dewez (E6, Isnes) 40; 3. Maëlle Dricot (NC, moustier) 31.

Préminimes garçons

1. Oscar Franckinioulle (E4, Suarlée) 63; 2. Dorian Titeux (E6, Bossière) 48; 3. Floriant Melas (E6, Vedrinamur).

Préminimes filles

1. Chloé Decloux (E2, Malonne) 38; 2. Maureen Van de Mergel (E6, Isnes) 30; 3. Emelyne Vermoortel (NC, Philippeville) 18).

Poussins

1. Dyllan Sanglier (Moustier) 24; 2. Loris Populaire (Malonne) 21; 3. Nathan Decloux (Malonne) 12.

Poussines

1. Capucine Housiaux (Moustier) 18; 2. Johanna Caruso (Vedrinamur) 11; 3. Lina Coryn (Somzée) 11.