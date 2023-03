Trail de la Roche à Minguet: Des parcours piquants à Porcheresse

+ Les résultats des 6km en nocturne

Comme une semaine plus tôt sur le Trail de la Sibérie, William Louis devance ses concurrents sur le 15 kilomètres, et notamment Éric Brossard. "On se retrouve rapidement en tête, Éric et moi. Dans notre tête, nous savions que nous ne voulions pas passer dans l’eau, et optons donc pour la petite distance", raconte William. Chez les filles, Charline D’Orchymont termine avec une confortable avance. "C’est un enchaînement de portions piquantes et de belles relances. On part très vite au départ, mais on se disperse au moment de la première bifurcation et je me retrouve seule durant la grande majorité de la course", explique Charline.

+ Les résultats des 15km en diurne

Dans la version nocturne de l’épreuve, Quentin Bodet décroche la victoire sans vraiment s’y attendre. "J’ignorais que j’étais en tête. C’est une belle surprise au moment de passer la ligne, même si j’ai un peu de mal dans les deux derniers kilomètres", souffle Quentin. Jolie 6e place au scratch pour la première dame, Salomé Dauteuille.

+ Les résultats des 15km en nocturne

Joli baptême

Alors qu’il voulait initialement faire la plus longue distance, Adrien Vincent se retrouve finalement sur le 17 kilomètres, avec un petit goût de trop peu. Céline Masson franchit la ligne avec pas moins de 10 minutes d’avance sur sa principale concurrente. Habituée aux plus longues distances, elle fait son baptême sur le Trail de la Roche à Minguet. "Je n’habite pas très loin, mais je ne suis pas une grande amatrice des épreuves nocturnes. Je décide donc de sauter sur l’occasion, pour une fois qu’il est possible de courir de jour. Le passage à gué est très sympa, technique pour y accéder, mais également pour en sortir ", précise Céline.

+ Les résultats des 17km en diurne

Sindbad Léonard explose la concurrence sur la version nocturne. "On se retrouve assez vite à deux, avec Tanguy Bihain, finalement deuxième. Me sentant un peu mieux, je décide de continuer à mon rythme et je me retrouve seul en tête", commente Sindbad, qui s’impose, tout comme Clarisse Detroz.

+ Les résultats des 17km en nocturne

C’est un retour à la compétition gagnant pour Fabrice Étienne, sur le 30 kilomètres. Diane Goethals se montre la plus rapide chez les dames.

+ Les résultats des 30km en diurne

Peu de succès pour les longues épreuves en nocturne, puisqu’aucune dame ne s’est alignée. Chez les messieurs, Maxime Goffin s’impose sur le 30 kilomètres et Christophe Louis, seul participant, sur le 32.

+ Les résultats des 30km en nocturne

Le Français Sébastien Jacqueline apprécie la région et franchit la ligne avec aisance après 32 bornes, devant un Renaud Anselme, de retour après quelques mois bien compliqués et un moral retrouvé. Hélène Rochus et Céline Christophe franchissent la ligne ensemble.

+ Les résultats des 32km en diurne