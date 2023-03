De retour en tête de la P1, Loyers acte six reconductions

À ces trois-là s’ajoutent également Elliot Mauléon, Allan Mandil et Damien Crevits. Pour Loyers et Arquet, le duel à distance se transformera en face-à-face le samedi 18 mars, en vue de (définitivement ?) prendre les commandes de la P1. "C’est extraordinaire d’avoir ce chassé-croisé entre une équipe invaincue et une autre qui l’est aussi (sauf contre nous) alors qu’elle monte de P2. Ça nous oblige à rester concentré et à ne prendre aucun match à la légère car Arquet ne lâchera rien ", ponctue Andy.