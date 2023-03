Classement des buteurs de P2: Gedinne frôle le double doublé, Frérotte réussit le triplé avec Anhée

La P2A aura été le théâtre de bien des partages ce week-end. En plus de celui du FCO contre Profondeville, il faut également compter les nuls de Naninne contre Grand-Leez B (1-1), de Sauvenière face à Aische B (1-1), de Wépion à Bossière-Gembloux (2-2) et de Tamines B à Malonne (2-2). Ce dernier partage avait ceci de particulier que deux hommes se sont… partagé les 4 buts de la rencontre, avec le doublé de Paul Gondry (Malonne) et de Moreno Lo Manto (Tamines B). Ivan Perez Avial (Éghezée) est également parvenu à scorer à deux reprises dimanche, lors du succès 2-4 des Sang et Marine sur le terrain de Ligny.

Pas le moindre match nul en P2B, mais un peu plus de buts marqués: 31 (contre 26 en série A), soit près de 4,5 buts de moyenne dans les rencontres du week-end. Gedinne avait montré la voix samedi soir en plantant 4 roses face à Pesche. Et, sur le papier, on n’est pas passé loin d’un double doublé… Les Mauves se sont en effet imposés 4-0 grâce au doublé d’Enrique Waldrant et à deux buts signés Sohy, à ceci près qu’il ne s’agit pas d’un seul mais bien de deux joueurs: les frères Antonin et Mathis.

Le lendemain, Anhée a décidé de répliquer en infligeant à Surice un cinglant 0-5. Un score de forfait rendu possible, entre autres, par le triplé de Noa Frérotte, qui fait plus que doubler son capital buts, lui qui n’avait jusque là marqué qu’une fois en championnat. Si Assesse s’est imposé 2-4 à Onhaye B grâce à un doublé de Valentin Huet (son deuxième de la saison pour valider ses 10e et 11e goals de la saison), Rochefort B a signé le même score chez lui, face à Flavion B. Là, c’est le joueur et entraîneur Grégory Servais qui s’est chargé du doublé dominical alors que l’adversaire florennois avait lui aussi procédé par un doublé, celui de Guillaume Hardy, auteur de ses 3e et 4e buts avec "la B" de Flavion. Antony Giglio (Petigny-Frasnes) est le cinquième double buteur du week-end dans cette série. Les Leus de Sébastien Marée l’ont emporté 4-1 face à Schaltin.

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la 23e journée de championnat:

