Classement des buteurs de P1: Boutgmi remonte sur le podium

En revanche, Aissam Boutgmi (Loyers) ne s’est, lui, pas contenté de son but marqué la semaine dernière. Il a remis le couvert contre Chevetogne, et plutôt deux fois qu’une. Monté au jeu à la mi-temps, il a parfaitement joué son rôle de joker de luxe en offrant de justesse les 3 points aux Loyersois, aux 89e et 96e minutes de jeu (1-3). Un nouveau doublé (son troisième cette saison), qui fait remonter Aissam sur le podium, du haut de ses 17 réalisations personnelles.

Durant cette journée pauvre en buts, seul l’inusable Beaurinois Julien Cordioli est parvenu à inscrire lui aussi un doublé. Il l’a fait sur la pelouse de Haversin, participant au score de forfait des Famennois chez les Cinaciens (0-5). Grâce à ses deux nouveaux buts, l’attaquant français totalise 7 roses en championnats et inaugure son premier doublé de la saison.