Plusieurs clubs francophones ont participé à la compétition organisée par les Flippers et rassemblant tant des enfants que des adultes dans les différentes nages. Mais outre la compétition, ce rassemblement a aussi été l’occasion pour le club de fêter son demi siècle de pratique. C’est l’implantation d’une piscine couverte à Ciney, capitale du Condroz, qui a permis la création du club en 1973. "Au point départ le club s’est créé lorsque la piscine a été couverte car avant il n’y avait rien, explique Pierre Salembier le secrétaire cinacien. Quand j’ai débuté il y a quarante ans on avait la piscine trois heures par semaine." Depuis le club a grandi et la demande étant plus importante, le club dispose actuellement de la piscine huit heures durant la semaine, et une heure le samedi matin.

Outre l’apprentissage de la natation et le loisir, le club compte également en son sein un groupe d’une dizaine de nageurs pour la compétition. "Avec le temps, on a fait des championnats de Belgique, des compétitions internationales et une de nos nageuses a participé à deux championnats d’Europe" indique Pierre Salembier qui outre le secrétariat s’occupe aussi des nageurs qui font de la compétition.

Pour souffler les 50 bougies, d’anciennes nageuses sont également revenues pour faire quelques longueurs dans le bassin condrusien.

Et pour raviver les souvenirs, des photos des années précédentes ont été rassemblées à la cafétéria de la piscine. L’occasion de voir des photos de stages bien plus garnis à l’époque qu’aujourd’hui.

Il faut dire que le club n’a pas été épargné ces dernières années. D’abord une piscine fermée (trop) longtemps pour des travaux et peu après la réouverture, en mars 2020 un arrêt forcé à cause du covid. Et quand la pression Covid est retombée, le club a de nouveau été confronté à des travaux dans sa piscine. Mais avec une bonne centaine de membres et des entraîneurs motivés le club semble bien armé pour continuer sur sa lancée.