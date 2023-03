En lutte pour le maintien, les pensionnaires de la cité mariale ont empoché trois points très précieux.

Massart trouvait la faille "d'une frappe lunaire", précisait le président visiteur Florian Istace (51e). De Smedt égalisait dans la foulée. De Becker et Massart, d'une nouvelle frappe "lunaire", offraient aux visiteurs un cinquième succès.

Nismes B 0 - Thy-Château 2

En tête du classement, les Métallos ont évité le piège nismois grâce, entre autres, aux buts de Barthélemy, monté au jeu quelques minutes plus tôt.

"Maladroits en première période, nous avons été plus dominants et réalistes après le repos", analysait le T1 visiteur Corentin Kaye.

Houyet 1 - Somzée 3

Bordenga trouvait la faille dès la reprise, sur penalty. Le même joueur doublait la mise à l'approche de l’heure de jeu. Les visités recollaient au score sur un long ballon mal négocié par la défense. Bordenga profitait de l’infériorité locale (deux cartes rouges) pour fixer les chiffres.

Biesme B 5 - Rienne 0

En lutte pour une participation au tour final, les Biesmois ont facilement écarté des Riennois Wauthy et Kaisin (2) pliaient le match en moins de dix minutes. Lambert et Vanderwald donnaient au score des allures de forfait.

Pesche B 1 - Bièvre 4

Les Castors viraient en tête au repos grâce à "Cube" Lessire. En début de seconde période, M. Warnotte et B. Colette tuaient tout suspense. Le but local n'y changeait rien. F. Tricnaux fixait les chiffres dans les dernières minutes.

Philippeville 2 - Couvin B 3

Les Etoilés ont réalisé la mauvaise opération du week-end. Ils menaient pourtant 2-0 grâce à Toussaint (4e) et à Jennequin (sur penalty, 26e). Les Fagnards renversaient la vapeur via Goossens, Ciftci (sur penalty) et Vansimpsen. La fin de match était marquée par l'exclusion (deux cartes jaunes) du Fagnard Bouvy.

"Une très belle victoire avec une mentalité au top", se réjouissait Fabian Zimmer.

Dinant 2 - Frontières 0

Polomé et Lamquet ont assuré l'essentiel pour des Copères toujours en lice pour le titre.

"Un succès mérité sur la longueur du match", analysait le T1 mosan Olivier Baudelet.

Vencimont 8 - Ardennaise 1

Les Oranges n'ont fait qu'une bouchée des Ardennais. Salmon (4), Baijot (2), S. Dion et Tonneau se sont partagé les buts locaux. Compère a sauvé l'honneur ardennais sur coup franc (33e).

L’Ardennaise n’a plus d’ambition sportive

"Le bilan actuel est très bon. Dommage nos partages à l'Ardennaise et à Biesme B. Bien que la récente défaite nous rende la chose plus compliquée, nous sommes toujours en course pour la montée, précise le mentor vencimontois Pascal Brackez.

Le rythme imposé par Thy, qui ne perd rien en dessous du top 4, est exigeant et impressionnant. Dinant n'est pas en reste et attend le moindre faux pas. Pour moi, la révélation du championnat est Somzée, qui réussit à tenir la cadence et où mes amis Belle et Bocart font du très bon boulot. Nos ambitions sont de nous mêler le plus longtemps possible au titre et, à défaut, de nous qualifier au tour final."

"Il devient compliqué d'avoir des ambitions, reconnaît le T1 et buteur ardennais Damien Compère. Il nous reste sept rencontres, dont une contre un prétendant au titre (contre Dinant le 26 mars, NDLR). Le mieux est de prendre match après match et de développer le meilleur football possible à chaque fois, et ce afin de prendre un maximum de plaisir."