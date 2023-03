Un dimanche d’efficacité pour les gardiens de P1

C’est une première cette saison dans une P1 namuroise qui, jusqu’ici, était déjà montée à cinq reprises jusqu’à 4 clean sheets en un week-end. 6 est donc le nouveau record à battre et cette statistique nous permet de faire le point sur le classement des gardiens les plus imprenables de la série.

Compte tenu du nouveau zéro tenu par Cyril Delaite, ce classement est désormais mené par un duo de gardiens, composé de Delaite donc et de Thibault Salmon (Loyers). Les deux hommes comptabilisent déjà 9 matches sans encaisser en championnat. Ils sont suivis par le Vedrinois Florent Gillet (7 clean sheets) et un trio de keepers à 5 clean sheets. Ces trois gardiens sont également trois des 6 hommes du week-end à avoir gardé leurs filets inviolés: Delobbe, Jacquet et Legrand sont ex-aequo sur la troisième marche du podium. Derrière eux figurent, à une longueur, le portier du Condrusien, Robin Minet, et celui de Flavion-Morialmé, Kerim Ünver.