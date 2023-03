La victoire des Aviateurs est un peu forcée dans les chiffres mais méritée. Sans leur gardien Mansvelt, déterminant à plusieurs reprises, la tâche aurait été plus ardue pour les hommes de Benjamin Mazy. Ceux-ci sont efficaces dès le quart avec un but de Van Mol. Les Aviateurs sont proches de doubler la mise mais Verstrynge tergiverse devant Spietsaert. À la 37e, une tête de Petronio nécessite la vigilance de Mansvelt. Ce dernier va tenir l'équipe à lui tout seul à la reprise en gagnant ses duels avec Vanderstappen et Guillaume dans les premières minutes. À la 53e, Vertstrynge, de volée, douche les velléités visiteuses. 4 minutes plus tard, Dellpiero en deux temps, crucifie Spitsaert. Le but de jacques à la 63e aurait pu relancer la mécanique jamboise mais, à la 73e, Vanderstappen se heurte une nouvelle fois à Mansvelt. Nazé sera plus efficace en poussant au fond un envoi renvoyé par le poteau. À noter la bonne entrée du temploutois Matteo Di Primo.

Un sommet porté vers l’offensive

Rien ne semble désormais pouvoir entraver la marche temploutoise vers les écussons après leur succès face à leur plus proche rival. Une victoire qui faisait très plaisir au coach, Benjamin Mazy qui voulait mettre quelques nuances. «Notre succès est mérité mais un peu trop large par rapport à la très bonne opposition jamboise. Par ailleurs, on n'y a pas toujours mis les formes mais, ce sont trois points importants». Un succès collectif mais marqué par la classe de son gardien, Christian Mansvelt. «Il a sorti plusieurs arrêts déterminants à des moments-clés». Pour sa part, le coach jambois Michaël De Troyer pestait quelque peu contre l'arbitre (officiel) et contre la largeur du score. «Je n'ai rien à reprocher à mes gars. Pour le titre, c'est fini mais conservons précieusement notre 2e place».

Malonne B 4 - Emines B 1

Les visiteurs ont pris l’avantage en début de rencontre via Seumaye. Léonard puis Maladry permettent aux gars du Champ Ha de reprendre les rênes. Un coup-franc de Sambon et un but de Marchal vont asseoir le succès malonnois.

Wépion B 6 - Mazy B 1

Les Fraisiers vont prendre l'avance à la 39e par Memeti. À la 43e, Mignolet égalise. Les Marbriers craquent à la reprise et Monteleone va en profiter pour inscrire un doublé. À la 71e, Bastin creuse l'écart. Un nouveau doublé de Monteleone assure un large succès aux gars du Bienvenu.

Ham 3 - Sauvenière B 2

Le premier acte, pauvre en occasions, est scellé sur un score vierge. Les Hannetons vont prendre le large à la reprise par Rase à la 50e et Wauthier à la 55e. Les Wawas reviennent à portée des Sambriens via un doublé de Renier. À la dernière minute, Wauthier offre les trois points aux visités.

Jemeppe B 2 - Salzinnes 1

Dans un match fair-play, les Namurois ont confirmé leurs progrès sans accrocher pour autant une unité. Dethier mettait les Chimistes sur orbite à la 30e, suivi dix minutes plus tard par Willaert. Granville sauvait l'honneur mais les Sambriens tenaient derrière et conservaient leur victoire.

Profondeville B 2 - Flawinne B 6

Après le but d'ouverture du local Michaux à la 5e, Pairoux puis Calabro inversaient la tendance avant le café. Stenhouse égalisait à la 48e. Les Mosans craquaient ensuite et Boccart, Calabro (2) et Vanesse en profitaient.

Onoz 2 - Wartet 1

Les Dolomiens ont été surpris par des Standardmen en bonne forme. Ceux-ci menaient de deux buts à repos sur des roses signées M. Scorniciel et Biondo. Le but de Pierrard à la 61e et le forcing visité ne suffisaient pas à donner un point aux visites.