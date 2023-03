Si Sac ouvre le score à la 2e, Peeters égalise à la 18e. Avant la pause, Arquet prend l’ascendant par Boosten et Wouters (3-1). Dès la 53e, Boosten creuse l’écart. Dans la foulée Wautelet le réduit (4-2). En fin de partie, Baudhuin signe le 5-2. "Succès mérité, car on a eu la maîrise du jeu", clame le camp vedrinois.

Flawinne 1 – Rhisnes B 2

Si Braibant et Maleve font 0-2, Ajrhourh réduit l’écart avant la pause. En vue du repos, Bourguignon manque l’égalisation. Après le repos, chaque formation tente d’actionner le marquoir, sans succès.

St-Germain 3 - Bossière 1

"C’est le jour et la nuit par rapport à nos dernières prestations, confie le président éghezéen, Alain Conobert. L’effet Pansaerts n’y est pas pour rien". Au repos, c’est 2-0 via N. Schonjans et Schor. Dès la reprise, c’est 3-0 par Oguz. Le but de Maisin, en fin de rencontre, ne change pas la donne. Tout profit pour Leuze, qui a pris la mesure de Ligny.

Taviers 2 – Jemeppe 3

Pas d’arbitre. Cela ne va pas plaire aux Jemeppois, qui vont malgré tout revenir avec les trois points. Au repois, c’était 1-1 suite aux réalisations de Bleuze et de Pitance. Si Vigneront faisait 1-2, Henrottin convertissait un penalty (2-2). Le but victorieux des Sambriens tombait en fin de match, par Moretti. Côté jemeppois, on ne digère pas les exclusions, pour abus de cartons jaunes, de Vigneront et Marchal. Sans compter la blessure de Bleuze.

Spy B 5 – Floreffe 4

"Ce succès ne fut pas facile à décrocher", confie le coach visité, Jean-Jacques Baleau. Ce fut un chassé-croisé. Avant la pause, c’était 1-1 via Bonatesta et Verstraete.

Après le repos, Floreffe prenait l’ascendant pour mener 1-3. Par Cissé, tout était remis en question (3-3). Si Floreffe reprenait l’avantage au marquoir, la suite était favorable aux visités, qui renversaient le marquoir par Noël et Lerssoile.

Namur B 10 – Auvelais 2

Pour Auvelais, les semaines se suivent et c’est un peu la désolation. Au repos, la messe était dite avec le score de 4-1 et notamment les quatre buts de Ruth. Restait à ses équipiers à alourdir la marque au fil des minutes, notamment par Kajji et d’autres.

Moustier 2 – Falisolle 0

Même si Moustier a dû attendre la 80e pour assurer son succès, c’est largement mérité pour les hommes de Steve Surinx. Après un premier quart d’heure, Mercier faisait 1-0. Le dernier mot revenait à Achie, qui entérina le treizième succès des visités.

Leuze 2 – Ligny B 0

Après une première période clôturée sur la marque de 0-0, Leuze va rapidement ouvrir le score par Naji. Leuze poursuit sa domination, mais doit attendre les dernières secondes pour fixer le score à 2-0, via Husquin.