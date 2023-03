21-18, 25-20, 19-14, 21-29.

ANDENNE: Chaufouraux 10, Beaujean R. 4, Grégoire 6, Beaujean T. 14 (2x3), Mercier, Delva 35 (3x3), Kisenga, Otte 13 (1x3), Kusunguludi 4.

LOYERS: Casamento, Despontin 5, Demars 12 (1x3), Pirlot 17 (3x3), Bierman 13 (2x3), Vanoverschelde 17 (1x3), Bastin 6 (2x3), Waterval 8, Badoux 3 (1x3).

Dans une Arena aux gradins bien garnis, Delva impose sa loi et permet aux Oursons de mener au score durant tout le 1er quart, Loyers limitant la casse grâce à son adresse extérieure. Après dix minutes de jeu hachées par de nombreuses fautes, les locaux mènent de 3 points. Andenne continue de pousser et prend 8 points d’avance (32-24), avant que Maxime Grégoire ne reçoive un coup et ne doive sortir, le visage en sang. Vanoverschelde prend alors les choses en main et donne l’avantage à son équipe (34-35 après 16'). C’est au tour d’Arnaud Otte de montrer l’étendue de sa panoplie offensive, d’abord à 3 points et à l’intérieur, puis avec un shoot à mi-distance sur deux défenseurs pour clôturer cette première mi-temps (46-38).

Au retour du vestiaire, Loyers trouve la faille dans la défense de zone locale (51-49 après 24'). Andenne resserre derrière et l’inévitable Delva alimente le marquoir. Dans le même temps, les shoots loyersois sont imprécis et, alors que les hommes de Gilet laissent filer les Andennais (65-52 après 29'), Despontin chute sur un drive et reste au sol de longues minutes, sévèrement touché au pied.

Waterval et Pirlot relancent ensuite le suspense et ramènent Loyers dans le match (69-68), mais Andenne ne compte pas baisser les armes pour autant. Si Delva fait respirer l’Arena (+7 à 3'), Demars et Pirlot entretiennent les espoirs loyersois, mais Grégoire et Chaufouraux prennent le relais dans la dernière minute pour sceller la victoire des Mosans.

"La pièce pouvait tomber d’un côté comme de l’autre en fin de match, mais on mérite cette 3e victoire de suite, qu’on a été chercher avec nos tripes", estime Jacques Stas. La sauce semble prendre depuis son arrivée à la tête des Oursons et, pour celle-ci, pas de recette miracle mais bien une philosophie claire et beaucoup de rigueur. "On se concentre d’abord sur notre assise défensive, avant de construire offensivement à notre rythme, et plus à celui de l’adversaire, expose Nicolas Chaufouraux. Le rôle de chacun est clair et, les résultats aidant, nous sommes de moins en moins crispés pour développer notre jeu. Et puis, on sait qu’on n’a pas intérêt à faire de conneries… (rires)."

Contrastant avec le soulagement palpable andennais, Maxence Gilet était d’humeur morose. "Il n’y a rien à dire, on loupe des paniers faciles, on défend mal et on leur laisse 50 rebonds offensifs. La saison d’Audric Despontin est sans doute terminée, cela semble être une rupture du tendon d’Achille."