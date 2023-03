Pesche met la pression, mais Mathieu reste vigilant. À la reprise, les Gedinnois passent la vitesse supérieure et Mathis Sohy, bien servi par son frère Antonin, débloque le marquoir. Un quart d’heure plus tard, Waldrant, d’une reprise de volée, double les chiffres. Les "Mauves" maintiennent la pression et corsent l’addition via A. Sohy, d’une frappe des 30 mètres, et Waldrant.

Onhaye B 2 – Assesse 4

Onhaye prend un départ sur les chapeaux de roue, avec un but de Loriers dès la 2e. Conrard rétablit la parité à la 5e. Labar renverse la vapeur à la 37e. Huet creuse l’écart mais, dans la foulée, Kempinaire entretient le suspense. Huet consolide le précieux succès des Assessois.

Bioul 1 – Gesves 3

Le coach bioulois doit composer avec sept titulaires de la P2, six de la réserve et un de P3. Il faut attendre la 47e pour voir Bodson déflorer la marque. Van der Veken double les chiffres. Après l’heure, André creuse l’écart. A. Delcourt sauve l’honneur des Sang et Or.

Rochefort 4 – Flavion B 2

À la 12e, Servais met les visités sur orbite. Flavion réplique par Hardy, qui égalise avant de renverser la vapeur. Avant le repos, Servais rétablit la parité. Au second acte, les Rochefortois prennent l’ascendant et Collin replace les siens au commandement. Pierard dévie ensuite un corner de la tête pour consolider le succès rochefortois.

Pondrôme 1-Tarcienne 0

En l’absence de l’arbitre, c’est le papa de Matéo Cousin qui dirige la rencontre. À la 20e, il accorde un penalty pour une faute sur Magis. Fadeux le convertit.

À la 35e, les Tarciennois sont réduits à dix suite à l’exclusion d’Oubella. "Tarcienne termina même à 9. On a réussi à vaincre notre bête noire", précise Pierre Devuyst.

Surice 0 – Anhée 5

Frérotte met les Mosans sur orbite. Le buteur visiteur plante deux autres buts avant le repos. Au second acte, Hainaut trompe son propre gardien, avant que Nama ne corse l’addition.

Petigny 4 – Schaltin 1

Après des tentatives de Zamperetti et Wanschoor, Gjorgjijevski ouvre le score. Juste avant le repos, Giglio double la mise. Au second acte, Tenaerts et Giglio creusent l’écart. À la 89e, Berny sauve l’honneur des "Mauves".