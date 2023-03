(20-25, 23-25, 16-25)

Ce second derby de la saison a tenu toutes ses promesses, donnant lieu à deux premiers actes très "accrochés". "Gembloux, qui m’a paru mieux organisé qu’avant, nous a offert une magnifique opposition. C’était quand même plus agréable que lors de certains matchs précédents", reconnaissait Dominique Colin, qui utilisa presque toutes les options de son noyau, chez les "Coutelières". "Laure Wayemberg est notamment montée pour Noélie Denis et a bien embêté la passeuse adverse par sa présence au bloc. Et, pour la petite histoire, c’est Noémie Belot qui a réussi la balle de match, sur un ace. Lucie Rousselin a signé un très beau match au centre. Elle a amené beaucoup de points, sur base d’une belle complicité avec Morgane. Mais les autres n’étaient pas en reste et on a servi du lourd, à l’image de Valérie El Houssine ou de Louise Staquet. Il y a eu deux ou trois faits de jeu, au filet, dans le deuxième set, mais le duo arbitral a été parfait."

Du côté visité, le sentiment d’être passé très près, dans les deux premières manches, prédominait. "On menait 19-17 dans le premier, avant de craquer en réception, confiait Audry Frankart. J’ai changé de rotation dans le deuxième, en mettant toutes nos forces sur le terrain, et notamment Mélanie Van Schoor, que j’avais laissée sur le côté au premier. Et cela s’est joué sur des détails, un peu de précision dans les situations difficiles. Dans le troisième, là, il n’y a pas eu photo. Dommage, on n’a pas su prendre un set, ce qui était mon objectif. Mais Namur a une meilleure équipe, avec davantage de solutions. Nous, on n’a pas été assez efficaces au centre et on a commis trop de fautes au service", concluait le coach gembloutois, qui a entériné le transfert d’Hélène Ledoux, une passeuse de Chaumont (N3). "Je cherche encore des ailières, car si Alla Serebriakova reste, Madeline Piraprez souhaiterait devenir maman, alors que Mélanie pourrait aller s’établir à Liège avec son compagnon."

Prochain rendez-vous dans deux semaines, pour nos deux équipes. Et ce sera du costaud: à Waremme pour Gembloux et à Limal pour Namur !