Mesnil a joué avec son bonheur

Malgré un bon résultat et le point pris face à Haversin B, les Mesnilois de Corentin Pousseur avaient de quoi être déçus de l’issue du match. "Nous avons livré une bonne première période et avons la chance de rentrer au repos avec deux buts d’avance. Malheureusement pour nous, Haversin s’est réveillé en seconde période et a commencé à pousser. Les Cinaciens ont marqué un premier but, puis, nous avons été rejoints dans les derniers instants du match. C’est vraiment dommage, car nous aurions clairement pu gagner. Nous avons joué avec notre bonheur. Mon groupe est jeune et aurait dû gérer son avantage en seconde période, au lieu de penser à marquer plus de buts. Mais on apprend de ses erreurs. Nous nous remettrons donc au travail cette semaine, avec l’envie de mieux faire lors du prochain match", indique encore celui qui dirigera toujours Mesnil l’an prochain. "Plusieurs joueurs ont aussi prolongé."