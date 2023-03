Chaque dimanche, le leader se tire de matchs pièges, cette fois grâce à un doublé de l'inévitable Condé au 1er acte. Dès la reprise, Delforge va accroître les distances. Un autre doublé, signé Botti, cette fois, indique un score de forfait à la 70e. Repu, Natoye va baisser la garde et T. Frédéric (2) et Oger sur penalty vont en profiter pour atténuer l'addition.

Gesves B 2 - Leuze B 1

Les jeunes hesbignons n'auront pas démérité avec 2 U 19 titulaires. Ils ouvrent même le score à la 55e par Mabille. Les visités vont se rebiffer et un doublé de Mary va permettre aux protégés de Laurent Houllez de décrocher les trois points.

Boninne 5 - Andoy 0

Les boninnois se retrouvent à 10 dès le quart d'heure. Les visiteurs n'en profitent pas. Les Autoroutiers vont faire une solide sortie de route après le café en craquant physiquement. Toussaint ouvre le compteur local. Michiels, "Boulard" Techy et Roosen vont saler la note avant que Techy ne signe le score de forfait à la 86e.

Eghezée B 3 - Fernelmont B 1

Les Coalisés sont en perte de vitesse depuis leur défaite face à Natoye, les Sang et Marine en ont profité pour s'adjuger le derby. À la 30e, un coup-franc de Jaumotte surprend le gardien visiteur. Celui-ci ne peut rien sur le lob des 50m d'Augustin Dubuisson. Les visités s'octroient encore quelques possibilités et, à la 76e, Baye accroît l'avance locale. Laurent, sur penalty, sauve l'honneur en fin de match. À noter que le coach du stade Rubay, Mathieu Roland a rempilé pour la saison prochaine.

Petit-Warêt B 3 - Taviers B 0

Dans l'autre derby, les Biwacks ont confirmé leur belle forme actuelle. Sur un terrain difficile, Duchêne fait le plus dur à la 20e. Rarement inquiétés, les Andennais vont conforter leur nouveau succès grâce à un doublé de Henrotte.

Yvoir 1 - Naninne B 2

Le score est vierge à la pause. La reprise sera plus prolifique pour les Mauves. Sur penalty, Jacquet les met aux commandes. Une lucarne de De Biscchop double la mise visiteuse. La réduction du score via Scaillet, ne met pas en péril la victoire namuroise.

Mazy 2 - Ohey B 3 (arr).

Les visiteurs sont les premiers en action et passent devant à la 10e via Malfroid. Les Marbriers ne sont pas abattus et vont inverser la vapeur par Van Tielen et Dussart. Malfroid parvient à égaliser avant la pause. Ceuppens permet aux visiteurs d'envisager la victoire à la 67e. En fin de match, les visités réclament un penalty refusé par l'arbitre et le coach oheytois. Les esprits s'échauffent entre ce dernier et les supporters mazyciens ce qui entraîne l'arrêt de la partie avant terme.