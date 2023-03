Cartes jaunes: Mathieu, Scaffidi, P. Minon, Cappelle, Cowez.

Carte rouge: Cappelle (64e, 2 j.).

Buts: Santarossa (0-1 c.s.c., 8e), De Bona (1-1, 19e), Boutgmi (1-2, 89e ; 1-3, 96e).

CHEVETOGNE: Evrard, Cappelle, Cowez, Santarossa (76e Grégoire), P. Minon, Mathieu, Sevrin, Desille, Pierard, Simon (84e Hottias), De Bona (46e Dubois).

LOYERS: Salmon, Devroye, Colard, Dandoy, Crevits, Mauléon, De Geest, Mathy (76e Lampecco), Scaffidi (66e Collard), Richir, Mandil (46e Boutgmi).

On joue depuis 7 minutes lorsque Mathy distille un centre parfait pour Richir, qui reprend dans le petit rectangle. La frappe, puissante, est sauvée à même la ligne par Santarossa. De quoi mettre en confiance la défense visitée. Sauf que, sur la rentrée en touche de Richir consécutive à l’action, Santarossa dévie de la tête dans son but.

Les Namurois prennent les commandes mais Chevetogne sort de sa boîte et amène le danger par les flancs. Sur corner de Desille, Minon place une tête qui force Salmon à la parade. Ensuite, c’est Mauléon qui défend au sol pour empêcher Pierard d’égaliser. À la 20e, Desille est à l’assist, non plus sur corner mais sur coup franc: à la réception, De Bona ajuste une tête en cloche qui vient se loger sous l’équerre du portier loyersois et prouve que Chevetogne peut aussi marquer de la tête dans le bon goal. C’est 1-1.

La rencontre est rude, sans pourtant devenir méchante. Mais la physionomie du match ne permet guère aux formations de poser leur jeu. Était-ce parce que le trio arbitral officiait rue des Coccinelles qu’il a cherché la petite bête ? Toujours est-il que les coups de sifflet s’enchaînent, parfois de façon surprenante, quitte à hacher complètement la partie. Cappelle, déjà averti, retient fautivement Boutgmi, monté à la mi-temps et parti seul au but. Après discussion et alors que l’assemblée s’attend à voir le rouge dans les mains de l’arbitre, c’est le jaune qui sort. Le résultat est cependant le même, Cappelle devant rentrer au vestiaire.

Mais à 11 contre 10, Loyers, bien qu’entreprenant, se heurte au bloc défensif cinacien. Chevetogne tient bon et tient un bon point jusqu’en toute fin de match, moment choisi par Boutgmi pour changer la donne et refroidir l’ardeur locale. Le meilleur buteur loyersois trompe une première fois Evrard, sorti hasardeusement (89e), avant de remettre ça dans les arrêts de jeu (96e) en contre-attaque.

Après confirmation du partage d’Arquet, Loyers pouvait savourer un succès qui le replaçait en tête de la P1. "Si on veut jouer une finale contre Arquet, il nous fallait 3 points ici, soufflait Jean-François Beguin. On repasse à nouveau devant pour un point. C’était d’ailleurs spécial d’être 2e alors qu’on est invaincu, avec les meilleures attaque et défense."

Déception locale, mais un coach fier de ses troupes. "Le nul aurait été un très bon point. Mes gars ont fait le match qu’il fallait, soulignait"Dilu". Menés rapidement et revenus au score, ils y ont cru jusqu’au bout à ce point, même à dix. Si Loyers fête tant sa victoire, c’est aussi parce qu’il a été poussé dans ses derniers retranchements. "