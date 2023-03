Live foot P1: Le derby des lanternes rouges entre Évelette et Andenne

Parmi les autres rencontres (qui se jouent toutes dimanche à 15h), on relève le duel entre Grand-Leez et Spy, synonyme pour Malcome Francotte de retrouvailles avec son ancienne maison, de même que pour Renaud Devigne et François Boigelot, qui avaient tous les deux effectué un passage chez les Écureuils. Quant au Spirou Jordan Fournier, ce n’est que la saison prochaine qu’il changera de vareuse, troquant celle de Spy pour celle de Grand-Leez.

