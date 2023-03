Les Aviateurs n’ont pas laissé traîner les choses en se constituant un avantage de sept buts avant de rentrer aux vestiaires. Les Jaune et Noir s’étaient même permis le luxe de louper un coup de réparation. À la reprise, Ludovic Diez faisait tourner son effectif et le compteur buts ne s’affolait plus. Ces trois nouvelles unités permettent aux Aviateurs de profiter du faux-pas de Lesve. Les buteurs: M. Raskin 4, Collinet 3, Vanderheyden 1, D. Raskin 1

Falisolle-Aisem. B 1 - St Gérard 2

Ce ne fut pas facile pour les Brognois confrontés à une prestation étincelante du portier des Coalisés, Gauthier… Gérard. À la 70e, les hommes de Marcel Picavet croient même au pire quand Martinez met les Sambriens aux commandes. Dans les dix dernières minutes, un corner repris par Gaspard et un autre par Defoy permettent aux Noirs de ne pas revenir bredouilles.

Fraire 5 - Ham B 0

Les visités auront construit leur belle victoire au premier acte. Baguet et Pirard (2 buts dont un sur penalty) n’avaient laissé que peu d’espoirs aux Balouches. Les mêmes Baguet et Pirard allaient récidiver en seconde période pour forger un score de forfait.

Thy le Château 0 - Surice B 4

Un doublé de Crusnaire aux 2 et 10 minutes avait mis ces derniers dans les conditions idéales. Les visiteurs concluaient leur belle première mi-temps par un but de Bailen à la 40. Les visiteurs géraient la reprise et ajoutaient une dernière rose via Carrozza à la 74. À noter la bonne entrée au jeu du jeune Leclerc (16 ans) dont l’essai sur la latte aurait mérité meilleur sort.

Somzée B 4 - Lesve-Arbre 2

Le verrou visiteur saute après 5 minutes sur un bel essai de Maucourant. La réplique lesvoise intervient quasi dans la foulée par Jeanmart. Colinvaux, d’un corner direct, surprend le gardien visiteur à la 15e. Les Profondevillois parviennent à égaliser à la 57e via Marlier. Gaspart rend l’avance aux Rouge avant que, Massart, en fin de match n’assure le succès local.

Olloy 0 - Philippeville B 2

Les Etoilés ont signé un succès lent à se dessiner en raison de carences offensives. À la 81e, Gemino trouve enfin la faille. Le but de Lempereur à la 85e rassure les hommes de Benjamin Verlaers.

Tarcienne B 3 - Clermont 1

Le but rapide de De Cicco à la 4e n’entama pas le répondant clermontois. Les Verts profitent d’un contre au cœur de la domination des Mauves pour égaliser à la 43e par Daubresse. À la reprise, les visités tentent de poser le jeu. L’entrée de Milioni sera payante vu que celui-ci score quelques minutes après son arrivée. Le but de Van Cleemput consolidera le succès visité.