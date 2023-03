Les Namuroises ne se sont pas déplacées chez leurs adversaires ce week-end, une nouvelle étonnante pour cette formation en plein "boum" mais trop déforcée. "Nous déplorions des blessées. Nous aurions effectué le déplacement à onze. Ensuite, deux joueuses se sont ajoutées à la liste des absentes", précisait Philippe Soleil. Ce samedi 11 mars (17h), les Loyersoises, troisièmes, recevront Mons B, dixième.

D2 provinciale B

Auvelais 0 – Florennes 4

Prévue le 28 janvier, la rencontre avait été remise en raison du gel.

"J’étais privé de sept titulaires. Les Florennoises en voulaient beaucoup plus", déplorait le T1 local Thierry Dogot. Les buteuses se nomment Adeline Matis et Florence Voussure, deux nouvelles recrues, et Lauryne Collinet et Lucie Vigneron, deux remplaçantes. Première victoire florennoise en deux saisons. Pour le plus grand bonheur du nouveau T1 Adrien Godelaine.