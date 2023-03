Oreye 4 – Namêche 4

"Un point gagné contre une très belle équipe qui ne se trouve pas à sa place. Nous avons une victoire de plus sur Evere et donc toujours notre sort entre les mains", précisait le double buteur Stéphane "Soussou" Jamart.

Menés 2-0 et 4-2, les Intéristes recollaient au score au mental (4-2) avant d’arracher le partage (4-4). Gilson et Rasquin ont inscrit les autres buts namurois.

Dinant 5 - Kraainem 0 (fft)

Orphelins de trop nombreux éléments, les Bruxellois auraient effectué le déplacement à cinq.

D3 nationale B

Mont/Marchienne 4 - Loyers 3

Privés de De Ketelaere, M. Fontaine, Tadjenant et de leurs deux gardiens Leurquin et J. Nellis, les Borussen, dont les filets étaient défendus par leur coach N. Nellis, sont passés devant par deux fois (1-2 et 2-3) avant de baisser pavillon. Dehez, Longin et Salihu ont inscrit les buts namurois.

Jemeppe 4 – Thulin 4

"Nous avons gagné un point, reconnaissait le feu-follet local Rémi Warnier. C’est la première fois depuis longtemps (hormis contre Pont-de-Loup) que nous n’avons pas pu prendre l’avantage ni dans le jeu ni au marquoir. Un score logique avec deux styles de jeu diamétralement opposés."

Face à des joueurs très techniques, les Sambriens, menés (0-1, 8e ; 0-2, 15e), recollaient au score sur un penalty aux neuf mètres de Hauben (1-2, 22e).

En seconde période, les visités changeaient de tactique. En attendant leurs invités très bas, ils procédaient par contre. Fabris faisait 2-2 (30e) avant le but égalisateur de Taouchant (3-3, 40e). Grâce à la tactique du gardien volant, Warnier arrachait le partage (4-4, 48e).

Sambreville 12 -Florennes 4

Malgré les absences de M. Boucha et de Carlier (ce dernier était suspendu), les Sambrevillois ont écrasé des Aviateurs qui s’exportent difficilement ces derniers temps. Le repos était atteint sur le score de 2-1. Noël (5), Bouchat (2), Cirlincione (2), Furnémont, Scorniciel et Van Dycke ont inscrit les buts locaux, A. Delcourt (3) et Zingle, les buts florennois.

D3nationale C

Dison 3 – Mont 3

"Une très bonne prestation des gars chez le leader, se réjouissait le T1 mosan Grégory Gilles. Bien en place, l’équipe a respecté les consignes. Avec un brin de réussite et sans le très bon portier de Dison, nous aurions pu revenir avec une victoire qui n’aurait pas été volée."

Jo. Mayanga (0-1), Damien Deschamps (0-2) et M. Mayanga se sont partagé les buts mosans.

Anhée 8 – Etalle 3

Après avoir mené 3-0 au repos, les Mosans, qui viraient en tête au repos, creusaient l’écart en seconde période. Nazé (3), J. Dubois (2), V. Dubois, le gardien Galand sur penalty et Jacquet ont inscrit les buts locaux.

Stavelot 3 – Gedinne 3

Les Ardennais n’ont cessé de courir après le score (2-1 au repos et 3-1). J. Fondaire (2) et Grimonprez sont les buteurs gedinnois.