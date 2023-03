José Lardot à Évelette: "Oui, je vais aider le club"

"Oui, je vais entrer dans le comité d’Évelette-Jallet pour donner un coup de main, confirme l’ex-homme fort de Huy et de Solières, également passé par Waremme, Ciney, Andenne ou encore feu l’ACHE (Hemptinne-Éghezée). Mais je ne serai pas président, c’est bien Michel Massy qui a succédé à Patrick Thiry à ce poste. Je connais fort bien Michel, je vais l’aider en lui trouvant quelques joueurs et en amenant du sponsoring. Et si je m’y plais bien, je pourrais rester."