Cartes jaunes: Sanchez, Broutin.

Carte rouge: Lamock (90e, 2 c.j.).

FLAVION-MORIALMÉ: Ernest, Lamock, Hardy, Hendrick (57e Leleux), Zingle, Hennin, Leroy (70e Collart), Cheront, Petrisot, Pessleux, Vanmackelbergh.

NISMES: Rousseau, Minet, Depotter, Nava Fernandes (70e Hernandez), Broutin, Delporte, Dubuc, Boudin, Aascoop (58e Horé), Sanchez, Derenne.

Après la claque reçue la semaine dernière face à Fernelmont (0-4), Bareck Bendaha voulait une réaction de la part de ses joueurs. Si la finition a manqué, les "Bleus" se sont créés un nombre incalculable d’occasions. "Avec un Cordioli dans mes rangs, on gagnait 0-7 !", s’exclamait le mentor des "Crayats", qui ne sait pas comment faire pour que son groupe parvienne à inscrire un petit but. Dès la 10e, Sanchez trouvait le poteau, puis Boudin la latte. Les "Rouges" avaient chaud, mais faisaient le gros dos pour se lancer en contre. Lancé sur son flanc gauche, Pessleux n’était pas loin d’ouvrir la marque, mais Rousseau boxait bien le cuir.

En seconde période, Nismes continuait de se montrer dangereux devant le rectangle flavionnais. Mais quand ce n’était pas un manque de réussite, c’est le portier Ernest qui arrêtait tout. Une tête de Boudin, un tir de Nava Fernandes: rien ne faisait trembler les filets. Plus les minutes passaient, plus on avait l’impression que le premier qui parviendrait à marquer, l’emporterait. Mais la rencontre se termina sur un nul blanc. "Nous tombons toujours sur une équipe qui est dans la réaction après deux mauvais résultats, trouvait le coach florennois, Eddy Morue. Je me satisfais du point. Nous sommes toujours en avance par rapport à la saison dernière en termes de points."