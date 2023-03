GEMBLOUX: Ponsard 6 (1x3), Reconnu 14 (2x3), Carretta 14 (2x3), Vandewalle 9, D.Marchal 10, Y.Marchal 8, Saillez, Robin 5 (1x3), Lox 7, Seki-Kandi 21 (2x3), Mestrez, Piret

Au contraire des semaines précédentes les Gembloutois sont accrochés en début de partie (18-18 à la 10e) mais le second quart-temps est largement à leur avantage et l’écart se creuse au fil des minutes par Carretta, Seki-Kandi et Reconnu qui permettent à leur équipe de mener 50-31 au repos.

Réputés pour ne jamais rien lâcher, les Ardennais le prouvent une fois de plus après le repos mais l’avance de l’équipe locale reste conséquente avant d’aborder les dix dernières minutes: 70-58. Gembloux repart de plus belle dans le dernier quart et tient ainsi sa revanche sur le match aller.

Maffle 71 – Profondeville 59

24-12, 12-18, 18-14, 17-15.

PROFONDEVILLE: Degey 9, Gruslin 4, Delvaux 8 (2x3), Garot 2, Despeghel, Tillieux 10 (2x3), Guns 1, Balon-Perin 15 (1x3), Sprimont 4, Mouchart

Ils devaient s’imposer pour garder un espoir de play-off mais les Profondevillois n’y seront pas. Après à peine dix minutes, les Namurois sont déjà menés 24-12 mais parviennent malgré tout à se relancer dans le second quart-temps en revenant à 36-30 à la pause. L’espoir renaît avec une égalisation et puis une avance de deux points mais dans la foulée les Namurois encaissent un 12-0 qui redonne dix points d’avance à l’équipe locale à la demi-heure: 54-44. Les échanges s’équilibrent dans les dix dernières minutes mais jamais Profondeville ne sera en mesure de revenir.