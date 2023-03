Gedinne: "On a joué plus simple"

Face à Pesche, qui se bat pour le maintien, Gedinne a dû attendre le second acte pour bâtir son succès. "Le premier acte a été équilibré, avoue Olivier Cornet, le coach gedinnois. Tout le monde s’attend à ce qu’on survole ce genre de duel, mais Pesche a mis la pression et notre gardien a dû s’illustrer pour garder ses filets vierges. À la reprise, on a joué plus simple et on a pu rapidement trouver la faille. On a ensuite profité des espaces pour creuser l’écart. Il nous faudra bien négocier le déplacement à Havelange, avant d’affronter Anhée, dans un match au sommet, le 12 mars."