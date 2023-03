Gondry (1-1 sur penalty, 62e) répondait à Lo Manto (0-1, 21e). Même scénario en fin de seconde période quand, après le second but de Lo Manto, Gondry convertissait un second penalty. Les Sambriens terminaient à neuf après les cartes rouges de Quandt et De Smet.

Jambes 1 - Lustin 2

Les visiteurs prenaient la direction des opérations. Mosseray voyait son but annulé tandis que son équipier Pilar expédiait un penalty hors cadre. Mosseray trouvait la faille quelques minutes plus tard. Sur la mise en jeu, le capitaine Camara égalisait sur penalty.

Après le repos, les Lustinois prenaient l'ascendant. Robert faisait 1-2. Les Jambois prenaient alors tous les risques, sans succès.

"Un beau petit résultat", se réjouissait le T1 visiteur José Toyos.

Lustin a retrouvé ses sensations

"Mes ambitions sont d'assurer le maintien le plus vite possible, rappelle le T1 jambois Amet Karadzi. Je sais bien que cela va être difficile. Cela va se jouer jusqu'au dernier match. Nous prenons match par match, dimanche par dimanche. Nous continuons de travailler et restons positifs et optimistes."

Le week-end prochain, les Jambois recevront les Lignards.

"Avec deux matches gagnés, un partage et une défaite, soit sept points sur douze, le bilan, comptablement parlant, est relativement mitigé, précise le mentor lustinois José Toyos. Par contre, les sensations sont bonnes au vu de notre victoire contre un concurrent direct et un partage (3-3 contre Profondeville, NDLR) contre une équipe de la colonne de gauche. Notre objectif est de continuer à travailler dur en semaine pour être récompensés le dimanche et pouvoir ainsi nous maintenir en deuxième provinciale."

Un maintien qui passera par un bon résultat, dimanche prochain, à domicile contre les Olympiens du FCO Namur.

Rhisnes 1 - Petit-Waret 0

Le but de Dehaye a suffi au bonheur de Rhisnos qui ont abandonné la tête du classement la semaine passée après leur lourde défaite (5-2) à Wépion.

Ligny 2 - Eghezée 4

Mouthuy déflorait la marque sur une frappe des 25 mètres. Ficheroulle manquait le KO en fin de première période.

Très nerveux, les Lignards creusaient pourtant l'écart après la pause grâce à Leruth, à la réception d'un centre de M. Adam. Les Eghezéens renversaient alors la vapeur en cinq minutes, via Perez Avial (2) et Kessler. Poskin fixait les chiffres dans les arrêts de jeu.

"Nous nous sommes désunis de façon inexplicable", déplorait le mentor local Jean-Baptiste Bertrand.

Sauvenière 1 - Aische B 1

La première période était sifflée sur un score vierge. Maisin déflorait la marque à la reprise. Desmet égalisait en fin de match sur un but contesté.

"Le ballon n'avait pas franchi la ligne", déplorait le T1 Julien Trimboli. Les Aischois terminaient en infériorité numérique après la carte rouge de Drion.

Bossière 2 - Wépion 2

Les Fraisiers viraient en tête au repos sur deux coups francs: le premier, de Guenegand, le second, de Marion.

Les Unionistes arrachaient le partage grâce à Laurent et à Lengelé d'un retourné acrobatique.

"Autant, au match aller, Wépion nous avait été supérieur, autant nous étions cette fois au-dessus", analysait le T1 local Michaël Noël.

Naninne 1 - Grand-Leez B 1

Le score restait vierge au repos. Baugniet débloquait le marquoir à l'approche de l'heure de jeu. Monté au jeu quelques minutes plus tôt, A. Depireux arrachait le point de l'espoir grand-leezien (71e).

FCO Namur 2 - Profondeville 2

Strazzante trouvait la faille de la tête (17e). Mais Demeuse renversait la vapeur à l'approche du repos (1-2). Après l'égalisation de Herbiniat (72e), la rencontre aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre.