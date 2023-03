Cartes jaunes: Nazé, Lunzanga, Jacques.

Buts: Leyssens (0-1, 20e), Akanja (0 -2, 87e).

FERNELMONT: Vandenkerckhove, Lakhouil (62e Preudhomme), Lunzanga, Pirson S., Germain, Pirson G. (84e Poncin B.), Jacques, Camara, Vasseur, Wauquaire, Collard (84e Carpiaux).

DINANT: Delaitte, Capouet, Taminiaux, Benassy (58e Herman), Lucca, Colot (57e Akandja), Leyssens (80e Loriers), Fontaine, Nazé, Colin, Willot.

Après une minute de jeu, deux essais visiteurs passent à côté des perches fernelmontoises. Le cuir lèche de nouveau ces mêmes montants aux 10e et 17e. Jusqu’à ce que, finalement, Leyssens ne place magnifiquement hors de portée du gardien "rouge", suite à une erreur défensive visitée. Vandenkerckhove avouait: "J’encaisse deux goals que je n’aurais pas su éviter. Les deux tirs sont parfaitement exécutés. Rien à dire. Dinant, point de vue construction, n’est pas toujours efficace, mais c’est une équipe difficile à jouer."

En fin de première mi-temps, Fernelmont tente bien de montrer les dents, mais sans succès. Le début de deuxième période est du même acabit, mais le ballon ne veut pas rentrer. Par contre, Akandja, rentré en cours de jeu, ne se fait pas prier pour planter la deuxième rose, suite à une longue passe venue du milieu de terrain.

"On travaille pour être bien organisés et défendre à onze, expliquait Maxime Laloux. Je peux compter sur un banc de qualité. Preuve en a encore été donnée ce dimanche. J’ai vraiment un très bon collectif." Benjamin Joine, quant à lui, reconnaissait: "On pouvait encore jouer une heure, le score n’aurait pas évolué. Nous n’avons pas vraiment été dangereux. Ils ont fait la différence sur les longs ballons et nous avons manqué de rythme."