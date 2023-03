Arbitre: C. Dubois.

Cartes jaunes: Williquet, Baudoin, Stavaux, Périlleux, Vanhorick.

Buts: Mamona (0-1, 1e), Falise (0-2, 4e), Ntwali (2-1, 8e), Sprimont (2-2, 10e), Aarab (3-2, 70e).

ÉVELETTE-JALLET : Lenoir, Baudoin, Williquet, Horion, Dethinne, Sprimont, Montéléone (81e Vanderveeren), Delens, Ntwali, Aarab, Périlleux.

ANDENNE: Luyten, Es-Shimi, R Falise, Aghyal, Mamona, Mota, Mutanda, Vanhorick, Bongiovanni (60e Copette), Stavaux (65e Dujardin), Nowakowski (85e Landu Tubi).

Dans ce derby andennais, il ne fallait pas arriver en retard… On joue depuis à peine une minute que Mamona donne déjà l’avance aux siens en plaçant sa reprise de la tête hors de portée de Lenoir. Évelette n’est clairement pas encore entré dans la partie et Falise, trois minutes plus tard d’une superbe frappe des 25 mètres, double la mise pour ses couleurs. Cette fois, les Oheytois sont réveillés. La réaction visitée ne se fait pas attendre: aux 8e et 10e minutes, Évelette recolle au score par l’entremise de Ntwali et Sprimont.

P1 Namur Évelette-Jallet - Andenne

À la 25e, les locaux sont à deux doigts de prendre l’avance, mais la tête de Périlleux passe de très peu au-dessus. À dix minutes de la pause, Mamona pense à son tour mettre les Oursons aux commandes, mais Lenoir intervient brillamment. Dès le début de la seconde période, Andenne se crée plusieurs occasions mais se heurte à chaque fois à l’excellent portier évelettois. On pense les visités dans les cordes physiquement, mais ce sont eux qui, finalement, passent devant à la 71e via Aarab, qui trompe Luyten d’une frappe croisée (3-2). Le tournant du match survient à la 75e quand Mamona, seul au petit rectangle, loupe l’immanquable. Cinq minutes avant le terme, Mamona, encore lui, voit sa reprise finir sa course sur le poteau. Le score ne change plus et Évelette, grâce à cette victoire, laisse la lanterne rouge aux Andennais. Explosion de joie locale. Du côté visiteur, alors qu’il avait tout en main pour l’emporter, Andenne n’a quasi plus droit à l’erreur s’il veut encore se sauver. Dimanche prochain, Évelette-Jallet se rendra à Spy tandis que les Oursons recevront Fernelmont-Hemptinne.

Sur le terrain, Évelette a fait le job, comme s’en réjouissait le T1 Olivier Cauz : «Notre début de match était catastrophique, mais mes joueurs ont eu le mérite de continuer à y croire. La 2emi-temps fut compliquée, mais au final, la victoire en est encore plus belle. Nous avons enfin récolté le fruit du travail des dernières semaines.» Son homologue Benjamin Falise enchaînait : «On commence très fort le match en inscrivant rapidement deux buts, ensuite, j’ai senti mes joueurs tomber dans l’autosuffisance. La seconde période est pour nous, nous devions l’emporter mais pour cela, comme c’est trop souvent le cas, nous loupons beaucoup trop d’occasions.»