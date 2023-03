Cartes jaunes: Tricnaux, Sibilano, Delphin.

Buts: Delphin (0-1, 20e), Cordioli (0-2, 23e et 0-4, 60e), Ansiaux (0-3, 25e), Ronsijn (0-5, 75e).

HAVERSIN: Dieudonné, Michel, Tricnaux, Pelegrino (65e Sibilano), Davin (45e Thonon), Koné, Corday (55e Grandjean), Piraux, Mohimont, Leclercq (45e Solot), Struvay.

BEAURAING: Delobbe, Delphin, Bachelard, De Becker, Cordioli (80e Colaux), Ansiaux, Suray, Fallon (60e Ronsijn), Dasty, Dardenne, Broyer.

Dès les trois coups, les jeunes Beaurinois sortent haut et obligent les gars du coin à s’organiser en conséquence. Le pépé Cordioli est la plaque tournante de cette belle jeune équipe. A la 20e, Delphin risque le tir à distance et trompe le gardien (0-1). Et le match prend une autre dimension. En cinq minutes, le marquoir passe de 0-1 à 0-3, par Cordioli et Ansiaux. La douche froide pour les protégés du Fred Quinet. Mais chez eux, ça manque de punch, de conviction et de savoir-faire. Ce n’est pas en jouant de la sorte qu’Haversin va aller chercher les points salvateurs ! Après la pause, les "réservistes" montent sur le terrain. Pendant quelques minutes, Mohimont et les siens vont donner l’impression de pouvoir mieux faire, avant de retomber dans leurs travers. Sur un contre, les Bleus déroulent et en mettent un quatrième, puis un cinquième. "Nous n’avons pas fait ce déplacement, dans le but de mettre la raclée à notre adversaire, ajoute Christian Léonard. Mes jeunes joueurs ont appliqué les consignes à la lettre. Il nous restait à bien gérer la fin de match. Ce que nous avons fait avec beaucoup d’application. Et en trouvant par deux fois le chemin des filets. Dont un par le tout jeune Ronsijn."