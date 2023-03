CINEY: Balthazar A.4, Laroche 16 (4x3), Jacques 6, De Jaeghere 12 (1x3), Gielen 9 (1x3), Henin, Husson 4, Malliar 25 (1x3), Balthazar M. 3.

Devant à la mi-temps face aux deuxièmes du championnat, les Cinaciens ne sont pas passés loin de leur onzième victoire de la saison: "N ous sommes déçus parce qu’après avoir mal commencé, nous avons su nous adapter et réagir au second quart-temps, ce qui nous a permis de virer en tête à la mi-temps (41-39). Nous sommes ensuite retombés dans nos travers, en commettant de bêtes fautes en fin de possession et de trop nombreuses pertes de balle, regrette le coach Yohan Balthazar. Les adversaires ont bien joué et ont été en réussite, mais c’est frustrant parce qu’il y avait la place pour gagner ce match."