Arbitre: Jacoby

Carte rouge: Lukebadio (30e, 2 c.j.).

Buts: Kinif (0-1, 10e ; 1-2, 22e), D’Asaro (1-1 pen., 16e), Rouffignon (1-3, 36e).

SERAING B: Ousmane, Renier, Solheid, Ipupa, Lukebadio, Stasse, Perrey (74e Antonio), D’Asaro, Boukteb (89e Di Crescenzo), Serwy, Manang (46e Miceli).

MEUX: Paulus, Rouffignon, Van Hyfte, Boreux, Sleeuwaert, Palate, Rosy (79e Marion), Gaux (85e Mazy), Baudoin, Smal, Kinif (79e Coquelle).

A l’ombre du Pairay, sur le synthétique sérésien, les Meutis n’ont pas livré le match de l’année. Loin de là. Mais ils ont fait le job en première mi-temps. "À part le penalty, très léger selon moi, nous n’avons rien concédé avant la pause, souligne Laurent Gomez. Les gars ont parfaitement respecté les consignes. On savait que Seraing allait poser la balle au sol, cela ne servait à rien de contrecarrer leur plan. C’était surtout important de faire mal quand l’opportunité se présentait." Et avec la patte gauche de Justin Gaux, de retour dans le onze de base, le danger venait sur chaque phase arrêtée. Après un premier service pour Van Hyfte, qui ne cadrait pas, Justin trouvait cette fois Rouffignon. Le back droit remettait de la tête pour Kinif, tout seul au petit rectangle pour la conclusion: 0-1. Seraing égalisait rapidement après un contact plutôt léger dans le rectangle de Sleeuwaert sur le déroutant Serwy que M. Jacoby sanctionnait. Revenu de blessure, Paulus plongeait du bon côté, sans réussir à détourner le penalty de D’Asaro.

Mais les Verts n’avaient pas le temps de douter. Parti dans un solo côté gauche, Smal terminait son festival en déposant le cuir sur le crâne décidément fructueux de Gilles Kinif. Le buteur ne pouvait pas louper l’offrande: 1-2. L’exclusion un peu stupide de Lukebadio (déjà averti, il hurlait sur l’arbitre après une faute non sifflée), arrangeait les affaires meutoises. Et à dix minutes du repos, encore au départ d’un coup franc de Gaux mal repoussé par Ousmane, Rouffignon suivait bien pour donner deux buts d’avances aux Verts.

Une deuxième mi-temps à oublier

Comme Laurent Gomez le craignait, son équipe remontait sur le terrain avec beaucoup moins de concentration. Tout profit pour Noah Serwy et les jeunes Métallos, très à l’aise balle au pied et dans la circulation du ballon, même en infériorité numérique. Meux laissait beaucoup trop jouer et n’arrivait plus à aligner trois passes. Heureusement pour eux, Paulus rappelait à plusieurs reprises pourquoi il fait partie des meilleurs gardiens de la série. Meux tenait finalement le coup et décrochait, sans briller, une nouvelle victoire, précieuse en haut de tableau vu les partages de Namur et de Warnant et la défaite de Verlaine. "C omment qualifier cette deuxième mi-temps ? Euh, franchement, je ne sais pas...", concluait Laurent Dethier, surtout heureux d’avoir vu son équipe se relever après la défaite contre Stockay.