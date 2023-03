Crestan: "J’aurais signé des deux mains"

La plus belle des médailles est signée, une fois de plus, par Nafissatou Thiam. La Rhisnoise décroche une nouvelle médaille d’or sur le pentathlon, l’équivalent de l’heptathlon mais en indoor, et explose littéralement le record du Monde avec un total de 5055 points.

Ce dimanche soir, en apothéose de ces quatre journées riches en émotions, Eliott Crestan, le demi-fondeur du SMAC décroche sa toute première médaille dans un grand championnat depuis qu’il est chez les seniors. Le Lesvois s’est qualifié pour les demi-finales avec la manière, en remportant sa série, et puis pour la finale en s’autorisant même le luxe de se relever dans les 50 derniers mètres, s’assurant la seconde place et une qualification directe. En finale, il le savait, tout peut arriver. Et si, initialement, l’objectif était d’être en finale, dimanche matin, les ambitions étaient revues à la hausse. Il lorgne sur le podium. Il se transcende et décroche une superbe troisième place en 1.47.65. Le stress est intense dans le camp belge à la suite de plusieurs réclamations à l’encontre d’Eliott suite à des bousculades. Finalement, le verdict tombe près de deux heures après la course et la médaille de bronze est confirmée. "Que d’émotions, s’exclame André Mahy, le coach d’Eliott. C’est la première médaille, la première d’une longue série, je l’espère". Son poulain ajoute: "J’aurais signé des deux mains pour avoir une médaille. Durant la finale, je suis toujours resté aux avant-postes et je sentais que j’avais encore de bonnes jambes pour les 200 derniers mètres. Cette 3e place montre les progrès que j’ai fait et me motive encore plus pour la suite "

Delphine Nkansa 6e

L’autre joli résultat revient à Delphine Nkansa. La sprinteuse originaire de Sambreville bat son record personnel sur le 60 mètres après un parcours rondement mené. Qualifiée directement des séries aux demi-finales, et puis des demies à la finale, elle se classe finalement 6e vendredi en fin de journée, après trois courses sur la même journée. "Je suis plus que contente et très fière. Je voulais péter le feu, sans me concentrer sur un chrono quelconque ou ma technique. C’est un Euro fantastique", souligne Delphine.