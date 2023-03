BELGRADE: Beca 9 (1x3), Davreux, André 4, Pretto 5 (1x3), Depouhon 13 (1x3), Cerquarelli 10, Duchêne 2, Mommer 3 (1x3), Thiry 7 (1x3).

Les premières minutes donnent: 2-4 (5e), non par manque de réussite offensive mais bien grâce à deux défenses qui ne laissent aucun espace à l’adversaire. Les deux équipes prennent tour à tour une courte avance mais en fin de premier quart Nunes réussit à faire 10-15. Une bombe de Thiry et une autre de Mommer relance l’équipe locale (16-15 à la 12e) mais en face les Louvanistes jouent juste et mettent énormément de pression défensive ce qui leur permet de repasser devant et creuser un petit écart en vue du repos: 30-38.

De retour des vestiaires Bucami et Sneyers trouvent la distance et les visiteurs s’échappent à 33-49 à la 25e. Les Belgradois accusent le coup physiquement alors que leurs adversaires ne baissent pas de régime et à la demi-heure douze points séparent encore les deux équipes: 41-53. La fatigue se fait ressentir dans les rangs namurois et Louvain peut ainsi assurer son succès: 53-73.

"Cela peut paraître étonnant mais j’estime que nous avons fait un bon match mais en face c’était tout simplement plus fort que nous, reconnaît le coach belgradois Didier Thémans. Physiquement et dans l’intensité, nous avons été dominés car Louvain n’a jamais baissé de régime alors que nous avons commencé à montrer des signes de fatigue légitime dès la seconde mi-temps. Il faut savoir s’incliner quand en face c’est meilleur".