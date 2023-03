Cartes rouges: Ghaddari (55e), Fauré (T1, 81e).

Carte jaune: Mara.

Buts: Errahmouni (1-0, 78e), Bakija (1-1, 90e+3).

DISON: Rico-Garcia, Courail (68e Leers), Mara, Clerbois, Manfredi, Teruel, Demarteau, Errahmouni, Binot (75e La Delfa), Akdim (51e Meunier), Legros.

NAMUR: Tonnet, Eloy, Lwangi, Vander Cammen, Erdogan, Baudot, Dheur, Rosmolen (80e Detienne), Largo (57e Khaida), Ghaddari, Olojede (68e Bakija).

Après deux revers consécutifs, Dison pensait tenir un précieux succès quand Iliasse Errahmouni plantait le 1-0 à moins d’un quart d’heure du terme. C’était sans compter sur le mental des Namurois, réduits à dix depuis l’exclusion de Soulimen Ghaddari à la 55e, qui ont fait preuve de jusqu’au-boutisme pour arracher l’égalisation. Sur un centre de Kim Detienne, fraîchement monté au jeu, Qendrim Bakija ne laisse aucune chance à David Rico-Garcia (1-1) alors qu’il ne reste plus qu’une poignée de secondes à jouer.

Avant cela, après une première période très tactique entre deux formations qui ne voulaient pas se découvrir, la partie s’est logiquement décantée lorsque les Disonais se sont retrouvés en supériorité numérique. Auteur d’un mauvais geste après avoir été accroché fautivement, Ghaddari est exclu et laisse l’Union à dix. Tout profit pour Dison qui trouve la solution via son dernier renfort, Iliasse Errahmouni, auteur de son premier but ce dimanche avec ses nouvelles couleurs. Il a même été proche du doublé qui aurait mis K.-O. les visiteurs dans la foulée d’une action où les Namurois réclamaient un penalty sur Axel Dheur. La suite, on la connaît. "On peut avoir quelques regrets, surtout qu’on mérite de remporter ce match au vu de notre deuxième mi-temps, estime l’entraîneur des Stadistes, Christophe Kinet. C’est frustrant car ce n’est pas la première fois que ça nous arrive."

"Un très bon point, au mental"

En face, Cédric Fauré ajoute: "A dix, aller chercher l’égalisation à la fin, c’est un partage synonyme de victoire. On a été solides en première période et on a eu une bonne réaction. On a pris cette rouge qui nous met en difficulté mais on a pris des risques et cela a porté ses fruits. C’est un très bon point, au mental. C’est ce qui a fait notre force aujourd’hui. Sur l’ensemble de la partie, je pense que le nul est mérité. On n’a pas eu beaucoup d’occasions, eux non plus. À onze contre dix, Dison a poussé et on a craqué. Mais le plus important a été cette réaction pour revenir au score." Sur sa carte rouge: "Ce sont des jeunes arbitres qui sont vite sous pression. J’ai été correct dans mes propos, c’est juste de l’énervement. Mais il y a une faute à retardement sur Axel qui n’est pas sifflée…" Sur la rouge de Ghaddari: "Il tombe, il a la jambe en porte à faux, il retire sa jambe et l’autre joueur crie donc il prend la carte rouge…"