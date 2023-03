Au profit de Fraire et Erpent

Alors que Mazy/Spy a dû disputer une prolongation pour s’imposer à Gembloux (voir notre édition de mardi), Erpent s’est imposé largement face à Ciney (71-54). Pourtant, lors du match aller, on avait dû recourir à deux prolongations pour connaître le vainqueur, Erpent. "C’est une victoire méritée et plus facile que prévu, signale le coach erpentois Jean-Louis Jacobs. Si Ciney s’aligne sans Dejaeghere et Balthazar, j’ai dû composer sans Golinveau et Lempereur. Après un début en demi-teinte où Ciney mène 6-10, nous profitons des pertes de balles pour filer à 21-10 à la fin du premier quart. Si Ciney remet un peu de suspense avec Laroche en début de seconde période, nous repartons à 61-41 à la 30e et gérons le dernier quart. À nous de ne pas gaspiller lors des matches à venir, surtout après un brillant parcours contre les ténors de la série pour assurer une place en play-off" .