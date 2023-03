Cartes jaunes: Godfroid, Kouadio, J. Mathieu, Nijskens, Minet, Jonckers, Bukran.

Buts: Bukran (0-1, 14e), Martin (1-1, pen. 73e), Jonckers (2-1, 76e), Legros (2-2, 87e).

ARQUET: Gillet, Martin, Jonckers, Avci, Fischer, Pairon (46e Vanderreycken), Gengler, Demoulin, Mpia (57e A. Mathieu, J. Mathieu, Verdel.

CONDRUSIEN: Minet, Legros, Nijskens, Hébette (78e Axel Defays), Warzée, Kouadio, Bukran, Godfroid (21e Kleinkenberg), Kosova, Maillard, Henrot (55e Arnaud Defays).

Si Arquet aurait pu revendiquer les trois points après avoir renversé la vapeur (2-1), le Condrusien n’a pas volé son point. Dès le coup d’envoi de M. Masset, parfois critiqué mais sobre et logique, ce sont les Condrusiens qui menaient la danse. Quant aux Vedrinois, ce ne fut pas assurément leur meilleure prestation. Au repos, le 0-1, venu des pieds de Bukran, était plus que logique.

Dès la reprise, Arquet montrait un meilleur visage et pensait le succès acquis après les réalisations de Martin et de Jonckers (2-1). Et que dire de la sortie du portier visiteur, dans les derniers instants, qui aurait certainement mérité plus qu’un bristol jaune ? Si Jonckers loupait le 3-1, Legros signait une égalisation tout à fait logique.

"Au vu des derniers instants du match, on méritait mieux, confie le défenseur vedrinois, Alexandre Verdel . Mais quand on rate trois, voire quatre face-à-face, on ne peut s’en pendre qu’à soi-même. Maintenant, il est certain que ce fut très mauvais de notre part en première période."

"J’estime que ce fut un beau match de foot, explique le coach condrusien, Damien Trimboli. Un match d’hommes, avec beaucoup de duels. Même si Arquet aurait pu réaliser le 3-1, on aurait, nous aussi, pu marquer un but."