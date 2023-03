Printanière des Poires (Pesche): Antoine Nanni cueille la victoire

C’est une nouvelle édition du challenge de course à pied Mémorial Delobbe qui a débuté samedi à l’école communale de Pesche. La Printanière des Poires a rassemblé 137 coureurs. "Cela aurait été difficile d’en avoir plus vu la forte concurrence du lendemain avec deux gros événements que sont le run-bike d’Erpion et l’Enfer du Viroin, indiquait Bruno Bellenger du VC des Fagnes. Les promoteurs du challenge nous avaient demandé de ne faire qu’un seul départ: si cela a l’avantage de fournir un beau peloton, ceux qui aiment courir coup sur coup les deux distances ne peuvent désormais plus le faire. En outre, c’est aussi problématique pour les parents qui se partageaient la garde des enfants. Pour toutes ces raisons, nous ne nous attendions pas à attirer la toute grande foule."