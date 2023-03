La première période est assez terne, les deux équipes ne se créant pas de réelles occasions. Elles se réveillent durant le second acte et ce sont finalement les visiteurs qui émergent, grâce à une rose de Fundu.

Lustin 10 – Feschaux 1

"Nous n’avons pas éprouvé trop de difficultés à nous défaire de cette équipe, dont il faut souligner la sportivité", indique l’entraîneur de Lustin, Jonas Gravisse. Ses joueurs ont trouvé le chemin des filets à dix reprises via Alluin (3), Warnant (3), Belot, Briot, Tassignon et Masoin. Feschaux a sauvé l’honneur à la 70e, par Bernard.

Ciergnon 0 – Méan 8

Les visiteurs mènent rapidement 0-2 grâce à un doublé de Bourtambourg. Avant la pause, Rasquin et Wautie font le break. En seconde période, les visiteurs gardent la mainmise sur les échanges et empilent quatre nouvelles roses, des œuvres de Bourtambourg (2), Collard et Huyghebaert.

Dion 0 – Dinant B 3

Hurbain trouve la faille à la 5e. Dinant B plie le match avant la pause grâce à un doublé de Drugmand. En seconde période, Dion équilibre les échanges, mais le leader résiste bien.

Sommenoise 3 – Pessoux 1

Il faut attendre la 40e pour voir les visités prendre l’avance par l’entremise de Dangreaux. Les visités dominent le début de seconde période et à l’heure de jeu, doublent la mise par Avdyli. À la 75e, Laboulle fait le break. Les visiteurs parviennent à sauver l’honneur par Kinet.

Anseremme 3 – Pondrôme B 2

Gerboux lance Anseremme. Pondrôme recolle dans la foulée, par l’entremise de Marlair. En début de seconde période, Magnan donne l’avance à ses couleurs et Meyfroid fait le break. Pondrôme pousse, mais le but de Marlair est insuffisant.

Leignon 3 – Gedinne 4

Les visiteurs prennent le début de partie à leur compte et ouvrent le score via Grimonprez. Leignon équilibre les échanges, mais doit attendre la demi-heure pour recoller au score par l’entremise de Hastir. Juste avant la pause, c’est Hamtiaux qui permet aux visités de passer devant. Le début de la seconde période est tout aussi équilibré et il faut attendre les vingt dernières minutes, et le but du Gedinnois Gillet, pour voir le match s’emballer. Poncin remet Leignon devant sur un penalty, à la 73e. Les visiteurs ne baissent pas les bras et, grâce à des réalisations de Gillet et de Maillien dans les arrêts de jeu, s’offrent une belle victoire.

Mesnil 2 – Haversin B 2

Les visiteurs prennent la première période à leur compte et rentrent aux vestiaires avec un avantage de deux buts, grâce à un doublé de Parmentier. En seconde période, Haversin inscrit rapidement un but. Les visiteurs poussent et arrachent la victoire dans les dernières minutes de jeu.