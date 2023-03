Un premier Open international de Judo "Très relevé" à Sambreville

"Pour une première, on peut se montrer satisfait, reconnaît Arnaud Collignon, un des piliers du club namurois. Les judokas sont nombreux à avoir fait le déplacement. Et le niveau était très relevé. Outre des Néerlandais, des Français et des Luxembourgeois, on a aussi vu pas mal de médaillés belges sur nos tapis."

Désireux de se faire remarquer par la Fédération francophone de judo une semaine après les championnats de Belgique, les cadets et les espoirs du sud du pays n’ont donc pas boudé l’événement. "Cela faisait un moment que Judo Wallonie Bruxelles cherchait à intégrer un tournoi namurois dans son challenge U15 destiné à repérer les talents de demain, poursuit Arnaud Collignon. Pour la Fédération, notre compétition arrive donc à point nommé, à un moment de l’année où les événements se font un peu plus rares." Ce que confirme Anne-Sophie Jura, membre du pôle de détection de la cellule sportive…

"Pour nous qui accompagnons les judokas dans leur progression, ce genre de tournoi est très important car il nous permet de (re)voir les compétiteurs juste après les championnats de Belgique, à un moment où ils ont envie de prouver qu’ils méritaient bien leur médaille ou, dans le cas contraire, qu’ils auraient mérité de monter sur le podium national, détaille l’ex-élite sportive. Dans ce contexte, l’Open de Sambreville nous en dit plus sur la façon dont nos membres réagissent après un bon résultat ou une contre-performance. C’est un très bon révélateur."

Un tournoi amical avant tout

Ses organisateurs l’assurent: le 1er Open de Sambreville a donc rencontré l’objectif sportif qu’il s’était fixé. Et ce, sans concurrencer aucune autre compétition wallonne, comme souhaité. "Parce que c’est bien d’accueillir de très bons judokas sur nos tapis, mais ça doit rester un tournoi amical avant tout, où les compétiteurs prennent du plaisir et où les combats s’enchaînent", insiste Arnaud Collignon, fier que l’Open soit aussi resté accessible à tous, y compris à ceux qui ne font pas régulièrement de la compétition.