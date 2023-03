Arbitre: C. Dubois.

ÉVELETTE: absent: Winand ; blessés: herif, Hadim, Jadot, Marino, Melery, Mhaida, Ponlot, Salek, Yusufi ; incertains: Angelicchio, Dethine ; retours: Aarab, Vanderveeren.

ANDENNE: absent: Rigo ; suspendu: Beaujean ; blessé: B. Falise ; incertain: Corra.

Alors qu’il reste huit rencontres à jouer, le derby de ce dimanche voit s’affronter Évelette et Andenne, deux voisins derniers de la série avec chacun 14 points au compteur.

Les Évelettois, qui restent sur un 0 sur 18, n’ont plus droit à l’erreur s’ils veulent encore espérer se sauver. De leur côté, les Oursons, à qui on a retiré la victoire acquise à Beauraing pour non-respect de la règle des deux joueurs de moins de 21 ans obligatoires sur la feuille de match, affichent également un maigre bilan (de 3 sur 18) avec une seule victoire contre Haversin. Nul doute que cette confrontation revêt une importance capitale sur la fin de saison de chacune des équipes, la victoire étant impérative comme le soulignent les deux coaches.

"Dans ce match hyper important, je devrai à nouveau faire avec les joueurs disponibles, avance le T1 évelettois Olivier Cauz. Nous devons gagner ce derby afin de continuer à y croire, même si je sais très bien que cela sera difficile jusqu’au bout. Face à Andenne, il faudra montrer la même mentalité que lors des deux derniers matches, mais en y ajoutant la finition qui nous fait hélas trop souvent défaut cette saison." En face, le coach Benjamin Falise confirme aussi l’importance de l’enjeu. "C’est le match à ne pas perdre, un nul ne servirait à rien. Nous devons engranger 3 points pour essayer de se mettre au plus vite à l’abri. En plus de ce derby, les 4 matches qui suivront, (Fernelmont, Nismes, Dinant et Flavion) seront très importants pour nous."