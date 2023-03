Pondrôme face à sa bête noire, Tarcienne, ce week-end en Division 2B

Moiny, Rochette, F et C. Baudoin, Marchal, Bernier et Hassani sont à l’infirmerie, tandis que Cheniaux est indisponible. "J’ai récupéré Florian Dawagne qui était parti en P4. Il fédère le groupe."

Tarcienne a également stoppé l’hémorragie. Après sept défaites de rang, les Mauves ont renoué avec la victoire face à Bioul B. "A cquis avec un groupe plus complet, ce succès est important pour le moral et la confiance, lance Julien Francq. Plusieurs joueurs ont élevé leur niveau de jeu. On ira à Pondrôme sans pression. On ne va pas les attendre mais on va jouer pour la victoire. Ce serait un bonus dans la course au maintien."

Deghorain et Janssens sont suspendus tandis que Monin est en mission avec l’armée. Di Bernardo est blessé.