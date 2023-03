P4D: Golinveau démissionne à Anseremme, Leignon se méfie de Gedinne

Malmené au 1er tour par Gedinne, Leignon reçoit cette même équipe avec l’envie de signer un bon résultat, mais le T1 visité Patrick Dewilde devra encore faire face à quelques absences . "Gedinne est une belle équipe qui joue bien au foot et qui retrouve des couleurs ces derniers temps. Elle nous l’avait déjà montré à l’aller où nous avions été accrochés. Je devrai encore me passer de joueurs importants, il faudra faire le mieux possible avec le groupe à disposition. Et donc afficher la bonne mentalité pour aborder ce duel." Ambitieux en début de saison, Leignon a connu quelques déceptions en cours d’exercice. "Je suis un peu déçu. Nous aurions pu mieux faire. Nous visions le tour final en début de saison, mais nous avons perdu de bêtes points par moments. C’est ce qui fait la différence." Les Cinaciens préparent déjà le prochain exercice. "Nous allons voir nos joueurs et avons déjà eu quelques discussions avec d’autres. Je pense que nous y verrons plus clair dans quelques semaines, termine celui qui ne sait pas lui-même de quoi son avenir sera fait. Nous devons encore en discuter également."