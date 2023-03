P4B: Temploux – Jambes B, le tournant du championnat ?

"Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, mais nous conforterions notre position de force en tête du classement", concède Benjamin Mazy, le coach local qui a resigné pour une année supplémentaire cette semaine. S’il sera privé de Cambier et Mont, le T1 des Bleus retrouvera Van Mol, Ancion et Dellpiero. Des atouts non négligeables surtout que la défaite du match aller lui est restée quelque peu en travers de la gorge. "Surtout les circonstances", se souvient-il. Le choc au sommet sera donc teinté d’un zeste de revanche. "Le plus important est d’engranger trois points, précise toutefois Benjamin Mazy. Malgré son changement de coach, Jambes n’a rien lâché et mérite sa 2e place."