P4A: Le leader Natoye devant un match compliqué à Bonneville

"Hormis nos résultats (1 sur 12), la situation reste bonne, avec un groupe réceptif et une excellente ambiance. Le bât blesse surtout en zone offensive, où notre manque de réalisme devant le but se paie souvent cash, note le coach andennnais. J’espère retrouver nos sensations le plus tôt possible. Nous avons huit semaines pour bien préparer le tour final. Un succès face au leader pourrait nous relancer. Vu notre qualification acquise pour le tour final, ce qui était l’objectif de la saison, nous n’avons aucune pression." Grégory Licour gardera un œil attentif sur l’attaquant percutant adverse, Cheick Condé.