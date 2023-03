P1: 9 reconductions à Biesme

Le directeur technique de la RUS Biesme, Gilles Gilliard, l’a confimé ce vendredi matin: 9 joueurs ont resigné pour une saison supplémentaire avec les "Rouge et Bleu". Le gardien Valentin Jacquet, les défenseurs Xavier Blanchard, Romain Depaemelaere, Brooklyn Dubois et Augustin Lisot, les milieux de terrain Maxime Lambert et Louis Mollet ainsi que les attaquants Léo Graulus et Amaury Lotte seront toujours biesmois lors de la prochaine campagne.