Nkansa brille en finale de l’Euro

Rani Rosius et Delphine Nkansa se sont qualifiées pour la finale du 60m haies des championnats d’Europe en salle, vendredi à Istanbul, en Turquie. La Sambrevilloise Delphine Nkansa, 21 ans, a aussi pris la 2e place de sa série, la 3e, en 7.22, elle qui a déjà couru en 7.21, 5e chrono des finalistes. En 7.22, les deux athlètes avaient aisément passé le cap des séries vendredi matin avec là aussi les 4e et le 5e temps des 24 engagées. "Mon objectif était de me qualifier pour la finale, de préférence avec un record personnel. C’est drôle que Rani et moi avons fait 7.22 toutes les deux. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble ces derniers temps, nous nous sommes beaucoup amusées et nous avons maintenant les mêmes chronos", confiait Nkansa.