Le débriefing de début de semaine a permis d’évacuer la frustration due à la large défaite subie dimanche dernier. "C’était un jour sans, Cela peut arriver. Nous n’allions pas tout gagner non plus, constate le T1 Cédric Fauré. Nous devons tourner la page ou plutôt l’arracher. Quand on est tombés, il faut savoir rebondir et se relever au plus vite". Une saine ambition mais surtout un nouveau challenge ardu à relever. "À l’aller, les Disonnais nous avaient donné du fil à retordre. Nous avions mal commencé et bien terminé malgré la défaite". Un scénario connu et parfois difficile à modifier pour les Merles. "Je pense que je vais tenter quelque chose de différent", laisse entrevoir l’entraîneur français.

Reste à voir comment les joueurs apprécieront les différents déménagements. Des conditions d’entraînement rarement identiques et difficiles. "Les joueurs se plaignent à juste titre et nous essayons de trouver des solutions", explique Cédric Fauré, "obligé" d’émigrer cette fois à Spy mercredi. Samedi matin, le noyau namurois pourra s’entraîner dans ses pénates de Mascaux. Le groupe tente de rester concentré et y parvient malgré tout comme nous le confirme Dieudonné Lwangi, prêt à alimenter une nouvelle fois son capital-buts. "Je regarde parfois ces statistiques mais surtout quand elles bénéficient à l’équipe", expose le Louviérois qui espère battre son record de treize buts sur une saison. Restera-t-il sur son flanc avec l’absence de Tyron Crame ? "Je suppose, répond le médian namurois. Il y a des solutions de qualité sur le banc pour pallier son absence. Je ne regarde pas ma situation personnelle. Je préfère aider les Merles à remporter trois points." Un must pour rester bien positionné en haut de classement avant un retour aux Bas Prés.