Restant sur sept victoires de suite en championnat, les Namuroises ont sobrement fait le boulot samedi passé à Laarne: "On s’est mis nous-mêmes dans les problèmes, en sortant du plan de jeu et en ne parvenant pas à nous mettre à l’abri quand on en avait l’occasion, expose Lionel Dorange. Nous pouvons évidemment faire mieux mais, avec trois matchs en une semaine à jouer en effectif réduit, l’essentiel était de gagner. C’est fait."

À sept la semaine dernière, Namur pourra compter sur le retour d’Émilie Saucin. "Elle s’est entraînée hier, sans forcer, et elle fera du bien face à une équipe très athlétique, explique le T2 de José Araujo. Waregem peut surprendre tactiquement avec ses joueuses de grande taille et est typiquement une équipe “poil à gratter”. Malines a d’ailleurs eu des difficultés là-bas. Nous avions bien limité Nastja Claesens au match aller, mais nous avions eu beaucoup de mal contre leur zone. C’était notre deuxième match de la saison et nous avons heureusement progressé contre ce type de défense, mais le jeu de Waregem tourne certainement mieux aussi."

Dans le top 4 avec deux défaites de moins que Boom, première poursuivante, les Mosanes ont toutes les cartes en mains pour assurer leur qualification en play-off… à condition de ne pas faire de faux pas lors de leurs quatre derniers matchs.

"Une des rencontres les plus importantes de la saison"

"C’est une des rencontres les plus importantes de la saison, ça commence maintenant si nous voulons être tranquilles pour terminer la phase régulière à Liège, le 1er avril, ajoute l’assistant-coach namurois. On espère récupérer Aaliyah (Wilson) pour le duel contre Malines dans deux semaines. Quant à Camille (Boosten), elle est toujours out suite à sa fracture du nez."