Football: les Métallos de Thy-le-Château veulent jouer un rôle d'arbitre

Les Métallos avaient débuté avec l’ambition de figurer dans le top 5. Les blessures, absences et autres aléas ont empêché Thierry George de positionner son noyau en haut de classement. Il a, entre temps, cédé le témoin à un joueur, Kevin Gain. Ce dernier commence à insuffler un nouveau souffle à son noyau et espère encore jouer un rôle dans ce championnat d’ici la fin de saison " La reprise en mains est positive avec le retour de joueurs à l’entraînement et l’intronisation de quelques bons U 19 ". Kevin Gain reconnaît que la saison ne se terminera pas en roue libre " Nous voulons embêter nos prochains adversaires, à commencer par Surice. C’est une belle équipe mais nous voulons effacer notre défaite du match-aller (3-1) ". Le T.1 des Métallos pourrait bénéficier du renfort de l’un ou l’autre élément de P3.