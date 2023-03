Football: le tour final en point de mire pour Taviers et Jemeppe en P3A

"Je m’attends à un match difficile à négocier confie le coach jemeppois Mao Catalano car Taviers possède une bonne ligne d’attaque et se montre très solide dans les duels. De plus, vu le temps, il faudra tenir compte de l’état du terrain". Et d’ajouter "Si on gagne on restera compétitif pour le tour final et on prendra nos distances avec Taviers. Si on perd, alors ce sera un fameux regroupement entre six formations". Si Legrain et Saitta sont incertains, Piraux et Morana sont suspendus.

Du côté éghezéen, on prévoit une nouvelle tâche difficile après celle de Bossière de la semaine dernière. "On doit se relever après la défaite à Bossière, même si au vu du déroulement du match on méritait un bien meilleur score", explique le mentor taviétois Thomas Thibou. "Si on veut rester compétitif pour le tour final on sera dans l’obligation de prendre des points. Je dirai même une victoire. Bref, les points vont coûter cher. et de conclure Malheureusement je devrais compter sur un effectif réduit".