Ciney et le Condruzien s'affrontent ce dimanche pour une place sur le podium

Ce dimanche, les Cinaciens se déplacent au Condruzien. Au match aller, les 2 formations s’étaient quittées sur le score de 4-4. Pour ce retour, un point n’est pas suffisant pour les Cinaciens. " On ne peut plus se permettre de perdre des points, lance Andres Furnemont. Ohey a 8 points d’avance de nous, il ne faut pas que cet écart se creuse davantage. Le Condruzien est aussi juste derrière nous avec seulement une unité de retard, on doit tout donner pour garder cette 2e place. J’ai 2 titulaires du week-end passé absents pour cette rencontre, il s’agit de Jottard et de De Meulder. " Du coté du Condruzien, Yves Vancran est conscient que cette rencontre ne sera pas une partie de plaisirs. " Pour ce match, j’ai beaucoup d’absents et en particulier dans le secteur offensif. Je considère que Ciney est la meilleure équipe de championnat d’un point de vue footballistique en particulier au niveau de la justesse technique ainsi que dans la rapidité d’exécution de leurs mouvements. Au match aller, les Cinaciens menaient 4-2 à la mi-temps et on avait réussi à renverser la tendance, ils auront sûrement à cœur de prendre leur revanche. Je ne nous vois pas favori sur le papier mais on va donner notre maximum pour essayer de les accrocher."